Архівне фото братів Кличків з'явилося в мережі

Популярний Youtube-канал "Великий Куш" в Instagram виклав стару фотографію, на якій відображені Володимир і Віталій з молодим Енді Руїсом-молодшим.

Фото викликало бурю емоцій серед користувачів мережі. Одні порівнюють мексиканського екс-чемпіона в суперважкій вазі з народним депутатом від фракції "Слуга народу" Юрієм Корявченковим (Юзиком). Інші жартують, що на фото третій брат Кличко, про якого ніхто раніше не чув.

"Я спершу подумав 3-ій Кличко,про який ми не знаємо", "більше на Юзіка схожий".

До речі, Володимир Кличко провів останній бій в 29 квітня 2017 року програвши нокаутом Ентоні Джошуа. Але останнім часом активно ходять чутки, що український супертяж може відновити кар'єру. Кличко хоче побити рекорд Джорджа Формана, який став чемпіоном світу у віці 45 років.

"Чи можу я битися? Так. Я тримаю цей варіант відкритим. Це не повернення, щоб повернутися і зламати комусь щелепу. Це повернення, щоб побити рекорд. Джордж Форман зробив це. Мені здається, йому було 45 років, коли він став чемпіоном, і це досить круте досягнення", - цитує Кличко Daily Mail.

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