Архивное фото братьев Кличко появилось в сети

Популярный Youtube-канал "Большой Куш" в Instagram выложил старую фотографию, на которой запечатлены Владимир и Виталий с молодым Энди Руисом-младшим.

Фото вызвало бурю эмоций среди пользователей сети. Одни сравнивают мексиканского экс-чемпиона в супертяжелом весе с народным депутатом от фракции "Слуга народа" Юрием Корявченковым (Юзиком). Другие шутят, что на фото третий брат Кличко, о котором никто ранее не слышал.

"Я сперва подумал 3-ий Кличко,о котором мы не знаем", "больше на Юзика похож".

К слову, Владимир Кличко провёл последний бой в 29 апреля 2017 года проиграв нокаутом Энтони Джошуа. Но в последнее время активно ходят слухи, что укранский супертяж может возобновить карьеру. Кличко хочет побить рекорд Джорджа Формана, который стал чемпионом мира в возрасте 45 лет.

"Могу ли я драться? Да. Я держу этот вариант открытым. Это не возвращение, чтобы вернуться и сломать кому-то челюсть. Это возвращение, чтобы побить рекорд. Джордж Форман сделал это. Мне кажется, ему было 45 лет, когда он стал чемпионом, и это довольно крутое достижение", - цитирует Кличко Daily Mail.

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