Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що легендарний воротар київського "Динамо" Олександр Шовковський може стати міністром спорту

Про це він розповів в ефірі українського телеканалу.

Також він пояснив, кому належить ця ідея.

"Взагалі дуже цікаво, як поширюються чутки. Ідея подумати про Олександра, як про члена уряду, виникла у мене. Але серйозно і відверто ми її не обговорювали. Теоретично спорт може бути виведено в окреме відомство. Але треба розуміти, що створення міністерства – це купа бюрократичних формальностей, тому що у нас на фінішній прямій знаходиться підготовка до Олімпіади. І ми дивимося на те, щоб жодне рішення не завадило цій підготовці", – сказав прем'єр.

До речі, екс-гравець збірної України Андрій Полунін оцінив шанси Динамо на призові місця в чемпіонаті України.

Також Полунін заявив, що не вважає Динамо фаворитом у боротьбі за друге місце. «У чернігівської Десни дуже хороші шанси, у них підібралася класна команда. Від другого місця Десну відокремлює всього лише 4 очки, так що якщо не за друге, за третє місце їм цілком під силу поборотися. В першу чергу, це заслуга головного тренера команди Олександра Рябоконя, якому вдалося зберегти кістяк з першої ліги, і точково посилитися у вищому ешелоні. У цьому році в чемпіонаті України триває дуже напружена боротьба за призові місця. Динамо, Зоря, Олександрія та Десна – команди приблизно одного рівня, і я передчуваю боротьбу до останнього туру», - сказав Полунін.

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