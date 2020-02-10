Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что легендарный вратарь киевского "Динамо" Александр Шовковский может стать министром спорта

Об этом он заявил в эфире украинского телеканала.

Также он рассказал, кому принадлежит такая идея.

"Вообще очень интересно, как распространяются слухи. Идея подумать об Александре, как о члене правительства, возникла у меня. Но серьезно и откровенно мы ее не обсуждали. Теоретически спорт может быть выведен в отдельное ведомство. Но надо понимать, что создание министерства – это куча бюрократических формальностей, потому что у нас на финишной прямой находится подготовка к Олимпиаде. И мы смотрим на то, чтобы никакое решение не помешало этой подготовке", – сказал премьер.

К слову, экс-игрок сборной Украины Андрей Полунин оценил шансы Динамо на призовые места в чемпионате Украины.

Также Полунин заявил, что не считает Динамо фаворитом в борьбе за второе место. «У черниговской Десны очень хорошие шансы, у них подобралась классная команда. От второго места Десну отделяет всего лишь 4 очка, так что если не за второе, то за третье место им вполне по силам побороться. В первую очередь, это заслуга главного тренера команды Александра Рябоконя, которому удалось сохранить костяк из первой лиги, и точечно усилиться в высшем эшелоне. В этом году в чемпионате Украины идет очень напряженная борьба за призовые места. Динамо, Заря, Александрия и Десна – команды примерно одного уровня, и я предвкушаю борьбу до последнего тура», - сказал Полунин.

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