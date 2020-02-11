Британський супертяж Тайсон Ф'юрі розповів про тактику, яку вибрав на реванш з Деонтеєм Вайлдером

«Циганський король» має намір контролювати американця простим джебом.

«Я знаю, що Вайлдер не любить, коли йому в обличчя прилітає джеб. Мало хто бив його джебом, хіба ні? Я буду весь вечір викидати джеби прямо в обличчя. Я маю намір закидати Вайлдера джебами. Вайлдер буде благати мене вдарити його правою рукою. Деонтей взагалі мене не лякає. Він маленький, кволий хлопець, який намагається копіювати те, що роблю я. Вайлдер ніколи не стане тим, ким є я. Тим не менше я віддаю йому належне.

Я дам Деонтею Вайлдеру найбільший чек в його кар'єрі і втягну його у велику подію для світу боксу. Я дозволю Вайлдеру доторкнутися до цього, а потім видворю його звідти. Деонтей повинен дуже сильно подякувати мені за це», - цитує Ф'юрі Boxing247.

Раніше ми писали, що новий тренер Тайсона Ф'юрі Джаван Шугархилл Стюард розповів, як готує свого підопічного до реваншу з Деонтеєм Вайлдером.

За словами тренера, він вчить Ф'юрі головного секрету Кронка - силі удару. Ця техніка застосовується в боксерському залі Kronk Gym в Детройті.

"Ми збираємося дати йому цю силу удару. Це секрет Кронка. Kronk-стиль - це нокаути.

Він хоче бути більш різнобічним боксером, і саме тому звернувся до мене. Він невловимий і гнучкий. Не отримати удар - одне з його головних якостей. Мистецтво боксу - бити і не пропускати", - передає слова Стюарда BoxingScene.

Як повідомляла Politeka, Ф'юрі показав, як виглядав при вазі понад 180 кг: "Немає нічого неможливого".

Також ми писали, що в реванш Уайлдер – Ф'юрі: експерти назвали фаворита супербоя.