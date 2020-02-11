Британский супертяж Тайсон Фьюри рассказал о тактике, которую выбрал на реванш с Деонтеем Уайлдером

«Цыганский король» намерен контролировать американца простым джебом.

«Я знаю, что Уайлдер не любит, когда ему в лицо прилетает джеб. Мало кто бил его джебом, разве нет? Я буду весь вечер выбрасывать джебы прямо в его лицо. Я намерен забросать Уайлдера джебами. Уайлдер будет умолять меня ударить его правой рукой. Деонтей вообще меня не пугает. Он маленький, хлипкий парень, который пытается копировать то, что делаю я. Уайлдер никогда не станет тем, кем являюсь я. Тем не менее я отдаю ему должное.

Я дам Деонтею Уайлдеру крупнейший чек в его карьере и втяну его в большое событие для мира бокса. Я позволю Уайлдеру прикоснуться к этому, а затем выдворю его оттуда. Деонтей должен очень сильно поблагодарить меня за это», - цитирует Фьюри Boxing247.

Ранее мы писали, что новый тренер Тайсона Фьюри Джаван Шугархилл Стюард рассказал, как готовит своего подопечного к реваншу с Деонтеем Уайлдером.

По словам тренера, он учит Фьюри главному секрету Кронка - силе удара. Эта техника применятся в боксерском зале Kronk Gym в Детройте.

"Мы собираемся дать ему эту силу удара. Это секрет Кронка. Kronk-стиль - это нокауты.

Он хочет быть более разносторонним боксером, и именно поэтому обратился ко мне. Он неуловим и гибок. Не получить удар - одно из его главных качеств. Искусство бокса - бить и не пропускать", - передает слова Стюарда BoxingScene.

Как сообщала Politeka, Фьюри показал, как выглядел при весе более 180 кг: "Нет ничего невозможного".

Также мы писали, что в реванше Уайлдер – Фьюри: эксперты назвали фаворита супербоя.