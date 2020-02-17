Чемпіон світу за версією WBC в суперважкій вазі Деонтей Вайлдер якось оголосив, що він впевнений, що переможе всіх легенд надважкої ваги

«Я і Тайсон зразка 1986 року? Я б надер йому дупу! Давайте будемо серйозними. Я знаю, що людям подобається хвалити старі часи, але, як і в будь-яку іншу епоху, я був би номером один», — сказав «Бронзовий бомбардувальник».

Майк Тайсон відреагував на слова свого наступника на чемпіонському троні в інтерв'ю BT Sport.

«Не знаю, поб'ю я його. Але мені подобається його настрій, тому що у мене було таке ж мислення. Він повинен володіти таким ставленням як чемпіон світу в суперважкій вазі, адже це щось особливе», - заявив Уайлдер.

Деонтей Вайлдер зустрінеться з Тайсоном Ф'юрі 22 лютого в Лас-Вегасі.

Володар пояса в суперважкій вазі за версією WBC Деонтей Уайлдер і екс-чемпіон світу Тайсон Ф'юрі вже практично домовилися про проведення реваншу.

До речі, легендарний український суперважкоатлет Володимир Кличко розповів, що думає про бій-реванш Тайсона Ф'юрі і Деонтея Вайлдера.



«Або Уайлдер нокаутує Ф'юрі, або Тайсон здобуде перемогу за очками.



Я дуже поважаю Вайлдера, він був в моєму тренувальному таборі, ми багато спарингували. Він – відмінний хлопець і фантастичний боксер. Стільки перемог нокаутами в наш час, скільки у нього, ні, напевно, ні в кого. Включаючи мене.

Вірите ви в це чи ні, але я вважаю, що Ф'юрі вдасться перемогти. Можливо, у нього і не вийде, але я б дуже цього хотів. А потім повинен був відбутися наш з Ф'юрі реванш.



Анонсирую я зараз своє повернення? Ні-ні, реванш я не оголошую», – сказав Кличко.

Як повідомляла Politeka, Ф'юрі показав, як виглядав при вазі понад 180 кг: "Немає нічого неможливого".

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