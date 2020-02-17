Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер в свое время объявил, что он уверен, что победит всех легенд супертяжелого веса
«Я и Тайсон образца 1986 года? Я бы надрал ему задницу! Давайте будем серьезными. Я знаю, что людям нравится хвалить старые времена, но, как и в любую другую эпоху, я был бы номером один», — сказал «Бронзовый бомбардировщик».
Майк Тайсон отреагировал на слова своего преемника на чемпионском престоле в интервью BT Sport.
«Не знаю, побью ли я его. Но мне нравится его настрой, потому что у меня было такое же мышление. Он должен обладать таким отношением как чемпион мира в супертяжелом весе, это ведь нечто особенное», - заявил Уайлдер.
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Деонтей Уайлдер встретится с Тайсоном Фьюри 22 февраля в Лас-Вегасе.
Обладатель пояса в супертяжелом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер и экс-чемпион мира Тайсон Фьюри уже практически договорились о проведении реванша.
К слову, легендарный украинский супертяжеловес Владимир Кличко рассказал, что думает о бое-реванше Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера.
«Либо Уайлдер нокаутирует Фьюри, либо Тайсон одержит победу по очкам.
Я очень уважаю Уайлдера, он был в моем тренировочном лагере, мы много спарринговали. Он – отличный парень и фантастический боксер. Столько побед нокаутами в наше время, сколько у него, нет, наверное, ни у кого. Включая меня.
Верите вы в это или нет, но я полагаю, что Фьюри удастся победить. Возможно, у него и не получится, но я бы очень этого хотел. А затем должен бы был состояться наш с Фьюри реванш.
Анонсирую ли я сейчас свое возвращение? Нет-нет, реванш я не объявляю», – сказал Кличко.
Как сообщала Politeka, Фьюри показал, как выглядел при весе более 180 кг: "Нет ничего невозможного".
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