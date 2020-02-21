В мережі показали найяскравіші виходи в ринг чемпіона WBO International в легкій вазі Дениса Берінчика

Зазначимо, Денис Берінчик проведе наступний бій 22 лютого у Броварах. Суперником українця стане чемпіон Аргентини Ектор Едгардо Сармиенто. Шанувальники з нетерпінням чекають нового шоу від Берінчика, виходи якого вже стали його персональної фішкою.

Сам Берінчик вже визначився з ідеєю для чергового перформансу, але ретельно приховує його від фанатів.

Його промоутер Олександр Красюк вже в курсі планів на новий бій Беринчика.

"Нещодавно ознайомився зі сценарієм виходу Дениса Берінчика, і перше, що я відповів: "Ні". Мене вмовили. Вчора я вже сказав: "Так". Дуже яскраво, видовищно. Чесно кажучи, не можу багато розповідати, але одне можу сказати: "Такого в світі я ще не бачив". Це відмінна риса Дениса: вихід в ринг іноді епатажний, іноді сміливий, іноді просто видовищний, в цей раз імідж не змінюється", – розколовся Красюк в інтерв'ю Xsport.

Слід освіжити в пам'яті попередні яскраві появи Берінчика на рингу перед новим боєм епатажного боксера.

Супер Маріо

Перед боєм з філіппінцем Росеки Крістобалем українець з'явився в костюмі Супер Маріо, широких штанях і мультяшною шапочці. Він повторив образ популярного героя відеоігор 90-х.

На коні

На бій проти колумбійця Хосе Луїса Прієто Денис Берінчик виїхав на коні і в шароварах, закутаний українським прапором. Його кінь вели супроводжують у національних червоних костюмах.

Злочинець

Перед боєм з іспанцем Ісмаелем Гарсією Денис Берінчик закував себе в наручники в прямому сенсі. Конвой вів боксера на ринг в образі злочинця.

Нагадаємо, що завтра, в суботу, 22 лютого відбудеться довгоочікуваний бій Беринчика. Напередодні бою він провів традиційне відкрите тренування, де зустрівся з суперником.

Крім того, в мережі з'явився промо-ролик бою Берінчик - Сармиенто.

Нагадаємо, раніше Берінчик виклав фото з Ломаченко, викликавши гнів в мережі.

Politeka повідомляла, що Берінчик висловився про бій Ломаченко-Лопес.

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