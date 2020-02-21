В сети показали самые яркие выходы в ринг чемпиона WBO International в легком весе Дениса Беринчика
Отметим, Денис Беринчик проведет следующий бой 22 февраля в Броварах. Соперником украинца станет чемпион Аргентины Эктор Эдгардо Сармиенто. Поклонники с нетерпением ожидают нового шоу от Беринчика, выходы которого уже стали его персональной фишкой.
Сам Беринчик уже определился с идеей для очередного перформанса, но тщательно скрывает его от фанатов.
Его промоутер Александр Красюк уже в курсе планов на новый бой Беринчика.
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"Недавно ознакомился со сценарием выхода Дениса Беринчика, и первое, что я ответил: "Нет". Меня уговорили. Вчера я уже сказал: "Да". Очень красочно, зрелищно. Честно говоря, не могу много рассказывать, но одно могу сказать: "Такого в мире я еще не видел". Это отличительная черта Дениса: выход в ринг иногда эпатажный, иногда дерзкий, иногда просто зрелищный, в этот раз имидж не меняется", – раскололся Красюк в интервью Xsport.
Следует освежить в памяти предыдущие яркие появления Беринчика на ринге перед новым боем эпатажного боксера.
Супер Марио
Перед боем с филиппинцем Росеки Кристобалем украинец появился в костюме Супер Марио, широких штанах и мультяшной шапочке. Он повторил образ популярного героя видеоигр 90-х.
На коне
На бой против колумбийца Хосе Луиса Прието Денис Беринчик выехал на коне и в шароварах, укутанный украинским флагом. Его лошадь вели сопровождающие в национальных красных костюмах.
Преступник
Перед боем с испанцем Исмаэлем Гарсией Денис Беринчик заковал себя в наручники в прямом смысле. Конвой вел боксера на ринг в образе уголовника.
Напомним, что завтра, в субботу, 22 февраля состоится долгожданный бой Беринчика. Накануне боя он провел традиционную открытую тренировку, где встретился с соперником.
Кроме того, в сети появился промо-ролик боя Беринчик - Сармиенто.
Напомним, ранее Беринчик выложил фото с Ломаченко, вызвав гнев в сети.
Politeka сообщала, что Беринчик высказался о бое Ломаченко-Лопес.
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