В сети показали самые яркие выходы в ринг чемпиона WBO International в легком весе Дениса Беринчика

Отметим, Денис Беринчик проведет следующий бой 22 февраля в Броварах. Соперником украинца станет чемпион Аргентины Эктор Эдгардо Сармиенто. Поклонники с нетерпением ожидают нового шоу от Беринчика, выходы которого уже стали его персональной фишкой.

Сам Беринчик уже определился с идеей для очередного перформанса, но тщательно скрывает его от фанатов.

Его промоутер Александр Красюк уже в курсе планов на новый бой Беринчика.

"Недавно ознакомился со сценарием выхода Дениса Беринчика, и первое, что я ответил: "Нет". Меня уговорили. Вчера я уже сказал: "Да". Очень красочно, зрелищно. Честно говоря, не могу много рассказывать, но одно могу сказать: "Такого в мире я еще не видел". Это отличительная черта Дениса: выход в ринг иногда эпатажный, иногда дерзкий, иногда просто зрелищный, в этот раз имидж не меняется", – раскололся Красюк в интервью Xsport.

Следует освежить в памяти предыдущие яркие появления Беринчика на ринге перед новым боем эпатажного боксера.

Супер Марио

Перед боем с филиппинцем Росеки Кристобалем украинец появился в костюме Супер Марио, широких штанах и мультяшной шапочке. Он повторил образ популярного героя видеоигр 90-х.

На коне

На бой против колумбийца Хосе Луиса Прието Денис Беринчик выехал на коне и в шароварах, укутанный украинским флагом. Его лошадь вели сопровождающие в национальных красных костюмах.

Преступник

Перед боем с испанцем Исмаэлем Гарсией Денис Беринчик заковал себя в наручники в прямом смысле. Конвой вел боксера на ринг в образе уголовника.

Напомним, что завтра, в субботу, 22 февраля состоится долгожданный бой Беринчика. Накануне боя он провел традиционную открытую тренировку, где встретился с соперником.

Кроме того, в сети появился промо-ролик боя Беринчик - Сармиенто.

Напомним, ранее Беринчик выложил фото с Ломаченко, вызвав гнев в сети.

Politeka сообщала, что Беринчик высказался о бое Ломаченко-Лопес.

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