Василий Ломаченко навестил своего друга Дениса Беринчика, который готовится к следующему бою

Чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик проведет защиту титула 22 февраля. Имя соперника еще не известно. Украинский чемпион готовится к бою на Олимпийской базе в Конча-Заспе. Там его навестил другой украинский чемпион Василий Ломаченко.

Денис Беринчик опубликовал совместное фото на своей странице в Іnstagram. Подпись к фото гласит: «Приятная встреча с другом-Чемпионом WBO, WBA, WBC. Пожелаем ему удачи в предстоящем бою. И может когда то, в легком весе представиться и мне шанс побороться за пояса».

Поклонники боксеров активно комментируют фото: «Настоящие профи своего дела! Удачи!», «Удачи обоим», «Чемпионы»,

Но не обошлось и без «ложки дегтя» в комментариях. Болельщики припомнили Ломаченко его высказывания о «братском народе»: «Вежливые человечки Ваське в помощь», «фотка с васей сепаром», «Вежливый Вася», «Что за лох с Беринчиком?».

Ранее мы писали, что украинский художник Андрей Петренко написал карикатуру на боксера Василия Ломаченко, который попал в скандал после того, как разместил в сети религиозное видео с российским спецназом. С работой Петренко можно ознаком в Twitter.

Художник изобразил Ломаченко, который держит над головой маленький флаг Украины. При этом на футболке, в которую одет боксер, изображенный боец ​​российского спецназа на фоне флага РФ, а под ним написано: "Вежливые люди". "Малорос - это не гражданство, это образ мышления", - говорится в подписи к карикатуре Петренко.

Как сообщала Politeka, Усик ошарашил ответом на вопрос, кто сильнее: он или Ломаченко.

Также мы писали, что Ломаченко поставили диагноз, скандальное видео все объясняет: " Занятия боксом закончились...".