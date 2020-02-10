Обладатель пояса WBO International Денис Беринчик дал свой прогноз на бой Ломаченко – Лопес

«Ломаченко будет избивать Лопеса на протяжении всех 12 раундов. У Василия есть сильный удар, точный. Думаю, у Васи все получится, и он станет абсолютным чемпионом мира», - передает слова боксера XSPORT.ua

Бой Ломаченко – Лопес не объявлен официально.

Ранее мы писали, что американский тренер и наставник Александра Гвоздика Тедди Атлас высказался по поводу боя Теофимо Лопеса и украинского чемпиона Василия Ломаченко.

Тренер считает, что американец не готов драться с одним из лучших боксеров мира.

«У Лопеса есть реальная сила в руках и скорость. Он сокращает дистанцию и может ударить тебя внезапным зрелищным ударом. Для него работают эти вещи. Может ли Ломаченко обезвредить его? Я не думаю, что Лопес справится, ему 22 года. Давайте посмотрим правде в глаза. Если бы вы были его отцом, поставили бы вы своего сына на такой бой?", - размышляет Атлас.

Кроме того, наставник Гвоздика отметил, что Ломаченко лучший боец в мире по части техники.

Как сообщала Politeka, Ломаченко выбрал соперника для боя, готовится месть за унижения.

Также Politeka писала, что болтливый американец набросился на Ломаченко, требуя боя.

Напомним, ранее скандальный Теофимо Лопес набросился на Ломаченко, призвав ответить за слова.