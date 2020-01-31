Известный украинский боксер Денис Беринчик попал в скандал выложив фотографию в олимпийке с надписью: «Москва»

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram боксера. Денис сфотографировался со своим тренером Александром Пискуновым. Фото сделано в Киеве. Беринчик решил сразу же оправдаться и призвал поклонников не искать политического подтекста. «Все эти 5 лет профессиональной карьеры был всегда рядом мой Тренер, друг, кум, Пискунов Александр Николаевич!!! P.S. Всем хейтерам, олимпийка Москва 80 это не по тому что я за Российскую Федерацию, а я за Спорт!!! В Киеве были олимпийские игры 1980 года», - подписал фото украинец.

Некоторые подписчики боксера с ним не согласны, и пишут критические комментарии: «Дело не в том, что было 40 лет назад, дело в том, что Крым, Луганск и Донецк оккупирован Россией уже 5 лет. И эти люди с чьей руки убивают украинцев сидят в Москве», «Хм... Совковая олимпийка, потому что за спорт... Логика».

Напомним, что совсем недавно, украинский боксер Василий Ломаченко попал в скандал, опубликовав на своей личной странице в Instagram видео с российским спецназом.

В ролике голос за кадром читает стихотворение о православной вере, а в самом видео показаны кадры с участием российских вооруженных сил. В конце видео появляется надпись: "Благодарим за помощь вежливых людей".

В комментариях поклонники вылили на спортсмена много неприятных слов:

"Зачем такое видео выкладывать в профиль, не надо совмещать военных и духовность. Духовность нас этому не учит, я Вас уважаю Василий, но не стоит", "Российская пропаганда вежливых людей и жирных попов...надеюсь это случайно попало на вашу страницу...люди в этой форме убивают украинцев под одобрение церкви..", " Вася, это что за зашквар? Вежливые люди? Российский спецназ? Может объяснишь ход мысли??".

Напомним, ранее Ломаченко указал сопернику на все его ошибки.

Politeka сообщала, что украинский боксер похвастался новым автомобилем.

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