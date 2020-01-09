Український боксер Василь Ломаченко потрапив у скандал, опублікувавши на своїй особистій сторінці в Instagram відео з російським спецназом

В ролику голос за кадром читає вірш про православну віру, а в самому відео показані кадри з участю російських збройних сил.

В кінці відео з'являється напис: "Дякуємо за допомогу ввічливих людей".

Даний пост українця викликав гнівну реакцію у його фоловерів. У коментарях шанувальники вилили на спортсмена багато неприємних слів:

"Навіщо таке відео викладати в профіль, не треба поєднувати військових і духовність. Духовність нас цьому не вчили, я Вас поважаю, Василь, але не варто", "Російська пропаганда ввічливих людей і жирних попів...сподіваюся це випадково потрапило на вашу сторінку...люди в цій формі вбивають українців під схвалення церкви..", " Вася, це що за зашквар? Ввічливі люди? Російський спецназ? Може поясниш хід думки??".

Раніше ми писали, що український боксер Василь Ломаченко різко висловився на адресу боксера Флойда Мейвезера і чемпіона Джервонти Девіса.

В інтерв'ю YouTube-каналу Ломаченко заявив, що Мейвезер і Девіс більше нагадують бізнесменів, ніж амбітних спортсменів.

"Вони бізнесмени, а не спортсмени. Мейвезер і Девіс заробляють гроші. Я – спортсмен. Я хочу битися з топовими боксерами. Я хочу битися з кращими бійцями заради історії. Заради своєї історії та історії боксу. Тому ми готові влаштовувати поєдинки", – зазначив Ломаченко.

Нагадаємо, раніше Ломаченко вказав супернику на всі його помилки.

Politeka повідомляла, що український боксер похвалився новим автомобілем.

Також ми писали Ломаченко став найкращим боксером світу.