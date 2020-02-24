Денис Берінчик після перемоги над аргентинцем Ектором Сармієнто зустрівся в роздягальні з Василем Ломаченко

Берінчик звернувся до свого співвітчизника.

«Я стану першим номером і пред'явлю тобі, зрозумів?!». Після цього присутні засміялися, а боксери обнялися.

Берінчик мав на увазі те, що коли він буде першим номером рейтингу за версією Всесвітньої боксерської організації (WBO), то зможе претендувати і домагатися бою проти чемпіона, яким є Василь.

Нагадаємо, що інтернациональный чемпіон WBO в легкій вазі Денис Берінчик захистив титул, перемігши чемпіона Аргентини Ектора Едгардо Сармієнто одноголосним рішенням суддів.

Поєдинок відбувся 22 лютого у Броварах.

Традиційно Берінчик порадував фанатів яскравим виходом на ринг. На цей раз український боксер з'явився в образі Халка під хіт " AC/DC і по дорозі поламав кілька скляних перешкод.

Берінчик домінував по ходу поєдинку і міг завершити його достроковою перемогою у восьмому раунді, але суперника врятував гонг.

Аргентинець вистояв, хоча і отримав серйозні пошкодження на обличчі. Перемогу 31-річний Берінчик здобув одноголосним рішенням суддів: 117−111, 117−112, 118−110.





Нагадаємо, раніше Берінчик ефектно знищив суперника: як це було, відео перемоги.

Politeka повідомляла, що Берінчик провів традиційне відкрите тренування.

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