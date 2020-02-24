Денис Беринчик после победы над аргентинцем Эктором Сармиенто встретился в раздевалке с Василием Ломаченко

Беринчик обратился к своему соотечественнику.

«Я стану первым номером и предъявлю тебе, понял?!». После этого присутствующие засмеялись, а боксеры обнялись.

Беринчик имел в виду то, что когда он будет первым номером рейтинга по версии Всемирной боксерской организации (WBO), то сможет претендовать и добиваться боя против чемпиона, которым является Василий.

Напомним, что интернациональный чемпион WBO в легком весе Денис Беринчик защитил титул, победив чемпиона Аргентины Эктора Эдгардо Сармьенто единогласным решением судей.

Поединок состоялся 22 февраля в Броварах.

Традиционно Беринчик порадовал фанатов ярким выходом на ринг. На этот раз украинский боксер появился в образе Халка под хит AC/DC и по пути сокрушил несколько стеклянных преград.

Беринчик доминировал по ходу поединка и мог завершить его досрочной победой в восьмом раунде, но соперника спас гонг.

Аргентинец выстоял, хотя и получил серьезные повреждения на лице. Победу 31-летний Беринчик одержал единогласным решением судей: 117−111, 117−112, 118−110.

Напомним, ранее Беринчик эффектно уничтожил соперника: как это было, видео победы.

Politeka сообщала, что Беринчик провел традиционную открытую тренировку.

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