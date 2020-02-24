Украинский чемпион мира по боксу в легком весе Денис Беринчик получил заслуженную победу над аргентинцем Эктором Сармиенто

На протяжении всего боя украинец был лидером в ринге и несколько раз был близок к тому, чтобы отправить соперника в нокдаун.

Тем не менее, аргентинец выстоял, хотя и получил серьезные повреждения на лице. Победу 31-летний Беринчик одержал единогласным решением судей: 117−111, 117−112, 118−110.

Отметим, украинский боксер Денис Беринчик добыл тринадцатую победу на профи-ринге, одолев аргентинца Эктора Сармиенто в Броварах. Беринчик вышел на ринг в образе Халка и провел успешную защиту своего титула WBO International. Украинец победил противника по решению судей - по очкам.

Традиционно Беринчик порадовал фанатов ярким выходом на ринг. На этот раз украинский боксер появился в образе Халка под хит AC/DC и по пути сокрушил несколько стеклянных преград. Беринчик доминировал по ходу поединка и мог завершить его досрочной победой в восьмом раунде, но соперника спас гонг.

Ранее мы писали, о том, то накануне боя Беринчик провел традиционную открытую тренировку, где встретился с соперником.

Кроме того, Денис Беринчик дал свой прогноз на бой Ломаченко – Лопес.

«Ломаченко будет избивать Лопеса на протяжении всех 12 раундов. У Василия есть сильный удар, точный. Думаю, у Васи все получится, и он станет абсолютным чемпионом мира».

Напомним, ранее Беринчик выложил фото с Ломаченко, вызвав гнев в сети.

Politeka сообщала, что Беринчик высказался о бое Ломаченко-Лопес.

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