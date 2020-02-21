Чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик проведет защиту титула в бою против аргентинского боксера Эктора Эдгардо Сармиенто
Поединок состоится в субботу 22 февраля.
Накануне боя Беринчик провел традиционную открытую тренировку, где встретился с соперником, передает Klitschko Brothers'.
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Кроме того, в сети появился промо-ролик боя Беринчик - Сармиенто.
Ранее мы писали, что обладатель пояса WBO International Денис Беринчик дал свой прогноз на бой Ломаченко – Лопес.
«Ломаченко будет избивать Лопеса на протяжении всех 12 раундов. У Василия есть сильный удар, точный. Думаю, у Васи все получится, и он станет абсолютным чемпионом мира», - передает слова боксера XSPORT.ua
Напомним, ранее Беринчик выложил фото с Ломаченко, вызвав гнев в сети.
Politeka сообщала, что Беринчик высказался о бое Ломаченко-Лопес.
Также мы писали Беринчик влип в скандал вслед за Ломаченко, фото.