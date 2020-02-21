Чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик проведет защиту титула в бою против аргентинского боксера Эктора Эдгардо Сармиенто

Поединок состоится в субботу 22 февраля.

Накануне боя Беринчик провел традиционную открытую тренировку, где встретился с соперником, передает Klitschko Brothers'.

Кроме того, в сети появился промо-ролик боя Беринчик - Сармиенто.

Ранее мы писали, что обладатель пояса WBO International Денис Беринчик дал свой прогноз на бой Ломаченко – Лопес.

«Ломаченко будет избивать Лопеса на протяжении всех 12 раундов. У Василия есть сильный удар, точный. Думаю, у Васи все получится, и он станет абсолютным чемпионом мира», - передает слова боксера XSPORT.ua

Напомним, ранее Беринчик выложил фото с Ломаченко, вызвав гнев в сети.

Politeka сообщала, что Беринчик высказался о бое Ломаченко-Лопес.

Также мы писали Беринчик влип в скандал вслед за Ломаченко, фото.