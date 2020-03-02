Український боксер Олександр Усик розповів історію знайомства з чемпіоном WBC, WBO і WBA в легкій вазі Василем Ломаченком

«У 2003 році в Краматорську був чемпіонат України по кадетам. Просто подивився, що там якийсь маленький чорний чувак. Він же з Білгород-Дністровського, біля моря, засмаглий. Я, правда, теж не зовсім білий був, сам з Криму.

Ось просто якось морські хлопці грали в настільний теніс. Ми там познайомилися, потім їздили разом у збірній.

Дуже близько ми почали спілкуватися перед Олімпійськими іграми-2008. Я тоді почав співпрацювати з його батьком. З того часу ми почали близько спілкуватися, а зараз ми куми», – розповів Усик.

Раніше ми писали, що український суперважкоатлет Олександр Усик розповів, як він почав займатися спортом.

Олександр пояснив, чому в дитинстві вибрав саме бокс.

«Бокс був безкоштовним. У нас була звичайна робоча сім'я і в 2002 році заплатити навіть 60 гривень за місяць тренувань у батьків не було. В якийсь момент я сам зрозумів, що немає грошей на інший спорт. Я пішов на бокс, мені дали шорти, сам зібрав трохи грошей, купив шолом, перші рукавички з кінського волосу мені видали за перемогу на змаганнях», - розповів український суперважкоатлет.

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