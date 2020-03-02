Украинский боксер Александр Усик рассказал историю знакомства с чемпионом WBC, WBO и WBA в легком весе Василием Ломаченко

«В 2003 году в Краматорске был чемпионат Украины по кадетам. Просто посмотрел, что там какой-то маленький черный чувак. Он же из Белгород-Днестровского, у моря, загорелый. Я, правда, тоже не совсем белый был, сам из Крыма.

Вот просто как-то морские ребята играли в настольный теннис. Мы там познакомились, потом ездили вместе в сборной.

Очень близко мы начали общаться перед Олимпийскими играми-2008. Я тогда начал сотрудничать с его отцом. С того времени мы начали близко общаться, а сейчас мы кумовья», – рассказал Усик.

Ранее мы писали, что украинский супертяжеловес Александр Усик рассказал, как он начал заниматься спортом.

Александр объяснил, почему в детстве выбрал именно бокс.

«Бокс был бесплатным. У нас была обычная рабочая семья и в 2002 году заплатить даже 60 гривен за месяц тренировок у родителей не было. В какой-то момент я сам понял, что нет денег на другой спорт. Я пошел на бокс, мне дали шорты, сам собрал чуть-чуть денег, купил шлем, первые перчатки из конского волоса мне выдали за победу на соревнованиях», - рассказал украинский супертяжеловес.

Напомним, Усик перед боем с Чисорой освоил новый вид спорта, видео.

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Также Politeka писала, что промоутер назвал соперников Джошуа на следующие три боя: Усик лишний.