Російський боксер першої середньої ваги Хусейн Байсангуров переміг технічним нокаутом вірменського німця Армана Торосяна

У головному бою на вечорі боксу в Санкт-Петербурзі 34-річний Байсангуров вже на старті побував у нокдауні, пропустивши несподіваний лівий аперкот.

В подальшому перевага росіянина було переважною, і після одного з удару по селезінці, Торосяну довелося здатися.

До слова, що декілька років тому Байсангуров після свого бою в Києві подякував українським вболівальникам, вигукнувши "Слава Україні!".

Нещодавно ми писали, що екс-претендент на чемпіонський титул у легкій вазі російський боксер Андрій Клімов програв нокаутом вірмену Аркадію Арутюняну.

Суддя зупинив поєдинок між боксерами у другому раунді. Ця перемога стала першою дострокової в кар'єрі Арутюняна.

Клімов вийшов на ринг вперше за півтора року і зазнав п'ятої поразки в останніх шести поєдинках.

Як повідомляла Politeka, український чемпіон декласував росіянина: гімн України у серце РФ.

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Раніше Politeka писала про десять раундів з переламаною рукою: український чемпіон феєрично розніс суперника, відео.