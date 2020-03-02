Российский боксер первого среднего веса Хусейн Байсангуров победил техническим нокаутом армянского немца Армана Торосяна

В главном бою на вечере бокса в Санкт-Петербурге 34-летний Байсангуров уже на старте побывал в нокдауне, пропустив неожиданный левый апперкот.

В дальнейшем преимущество россиянина было подавляющим, и после одного из удара по селезенке, Торосяну пришлось сдаться.

К слову, что несколько лет назад Байсангуров после своего боя в Киеве поблагодарил украинских болельщиков, выкрикнув "Слава Украине!".

Недавно мы писали, что экс-претендент на чемпионский титул в легком весе российский боксер Андрей Климов проиграл нокаутом армянину Аркадию Арутюняну.

Судья остановил поединок между боксерами во втором раунде. Эта победа стала первой досрочной в карьере Арутюняна.

Климов вышел на ринг впервые за полтора года и потерпел пятое поражение в последних шести поединках.

Как сообщала Politeka, украинский чемпион деклассировал россиянина: гимн Украины в сердце РФ.

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