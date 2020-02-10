Непобежденный украинский боксер профессионал Артем Далакян сломал руку во время боя против венесуэльца Хосбера Переса

Поединок проходил в Киеве, сообщает сообщество "Братство Кличко"

По данным источника, Далакян получил перелом правой руки уже во втором раунде чемпионского боя. Таким образом, украинец отбоксировал более десяти раундов с тяжелой травмой руки.

Недавно мы писали, что 23-летний украинский полусредневес (до 66,7 кг) Карен Чухаджян понизил статус россиянина Сергея Воробьёва

Карен Чухаджян завоевал вакантный титул интернационального чемпиона по версии WBA.

Так, после первого раунда, в который завершился почти равным счетом у обоих противников, Карен забрал инициативу и в дальнейшем только раззадоривался. Он успешно перехватывал атаки и работал под первым номером, поражая Воробьёва сериями ударов.

Скоро выяснилось, что кроме отлаженного джеба в арсенале Сергея нет примечательных козырей, и поединок всё больше походил на односторонний декласс.

Интересно, что в итоге, после 10-ти сыгранных раундов, у одного из судей хватило наглости записать в победители Воробьёва 96-95.

Однако Чухаджян получил победу из-за набранных балов: 99-91, 96-94 — в пользу Чухаджяна.