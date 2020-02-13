Экс-претендент на чемпионский титул в легком весе российский боксер Андрей Климов проиграл нокаутом армянину Аркадию Арутюняну

Как сообщает агентство vringe, судья остановил поединок между боксерами во втором раунде. Эта победа стала первой досрочной в карьере Арутюняна.

Климов вышел на ринг впервые за полтора года и потерпел пятое поражение в последних шести поединках.

Ранее мы писали, что украинский боксер Карен Чухаджян, который эффектно победил россиянина Сергея Воробьева, рассказал о поездке в РФ.

По словам боксера, на границе у команды возникли некоторые трудности.

"Поездка в Россию началась с границы. Уже в Калининграде нас очень долго расспрашивали, нашего катмена Цехмейстера вообще куда-то увели, какие-то вопросы задавали. Но это, наверное, было единственным неудобством. А так – встретили отлично, ничего плохого нам никто не говорил. Организация шикарная, всё на высшем уровне – питание, проживание. С нами там буквально "панькались". Так что впечатления остались самые положительные", – цитирует Чухаджяна vringe.com.

Ранее мы писали, что украинский боксер полусреднего веса Карен Чухаджян, который побил россиянина Сергея Воробьева, признался, что был удивлен судейским запискам.

Один из судей отдал победу его сопернику, а еще один насчитал минимальное преимущество Карена. И лишь третий из арбитров зафиксировал убедительную победу украинца.

"Домашнее судейство ожидали, тем более Воробьев подающий надежды проспект, еще и в главном бою вечера. В момент объявления счета последнего судьи, я даже испугался что мне не отдадут победу", – сказал Карен для Luckypunchnet.

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