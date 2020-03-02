Екс-чемпіон Джозеф Паркер отримав ефектну перемогу над американцем Шонделлом Тереллом Уинтерсом

Паркер агресивно почав бій, але далі андердог почав чинити опір екс-чемпіону. У кінці третього раунду Вінтерс пропустив хук і опинився у важкому нокдауні, пише sport.ua.

Суперник Паркера зумів продовжити бій, але протримався тільки до п'ятого раунду. Новозеландець дістав опонента ще одним хуком, а потім двійкою добив Винтерса.

"Думаю, що в кінці року маю побитися з переможцем бою Усик – Чісора. Я вважаю, що Усик буде відмінним викликом для мене. Я теж вмію боксувати. Як закінчиться наш бій? Ставлю на себе в будь-якому поєдинку. Якщо я добре прикладусь, то нокаутую будь-кого", - заявив після перемоги Паркер.

Нещодавно ми писали, що український суперважкоатлет Олександр Усик продовжує активну підготовку до свого наступного бою.

Знаменитий український боксер битиметься з потужним британцем Дереком Чісорою. За словами промоутера Усика Едді Хірна, проведення бою планується на 23 травня. Поєдинок, швидше за все, пройде на арені "О2" в Лондоні.

Фото зі свого тренування він розмістив на своїй офіційній сторінці в Instagram.

Крім того ми писали, що перспективний хорватський боксер кинув виклик Усику. Інтернаціональний чемпіон світу за версією WBC у важкій вазі Філіп Хрговіч висловився про Олександра Усике та його перспективи в «королівському дивізіоні.

«Я вважаю Усика великим боксером, але він маленький для хевівейту. Тут боксери важче на 20-30 кг. Я вважаю, що він дав би бій Джошуа, але Ентоні дуже потужний. Він нокаутував би Усика. Що стосується мого поєдинку проти Олександра, то я размажу його. Пробач, мужик», – наводить слова Хрговича портал Трибуна.

Нагадаємо, Усик перед боєм з Чісорою освоїв новий вид спорту, відео.

Як повідомляла Politeka, Усик показав, як буде "знищувати" Чісору: відео нищівних ударів

Також Politeka писала, що промоутер назвав суперників Джошуа на наступні три бою: Усик зайвий.