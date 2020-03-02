Экс-чемпион Джозеф Паркер получил эффектную победу над американцем Шонделлом Тереллом Уинтерсом

Паркер агрессивно начал бой, но далее андердог начал оказывать сопротивление экс-чемпиону. В конце третьего раунда Винтерс пропустил хук и оказался в тяжелом нокдауне, пишет sport.ua.

Соперник Паркера сумел продолжить бой, но продержался только до пятого раунда. Новозеландец достал оппонента еще одним хуком, а затем двоечкой добил Винтерса.

"Думаю, что в конце года должен подраться с победителем боя Усик – Чисора. Я считаю, что Усик будет отличным вызовом для меня. Я тоже умею боксировать. Как закончится наш бой? Ставлю на себя в любом поединке. Если я хорошо приложусь, то нокаутирую любого", - заявил после победы Паркер.

Недавно мы писали, что украинский супертяжеловес Александр Усик продолжает активную подготовку к своему следующему бою.

Знаменитый украинский боксер будет драться с мощным британцем Дереком Чисорой. По словам промоутера Усика Эдди Хирна, проведение боя планируется на 23 мая. Поединок, скорее всего, пройдет на арене "О2" в Лондоне.

Фото со своей тренировки он разместил на своей официальной странице в Instagram.

Кроме того мы писали, что перспективный хорватский боксер бросил вызов Усику. Интернациональный чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе Филип Хргович высказался об Александре Усике и его перспективах в «королевском дивизионе.

«Я считаю Усика великим боксером, но он маленький для хэвивейта. Здесь боксеры тяжелее на 20-30 кг. Я считаю, что он дал бы бой Джошуа, но Энтони слишком мощный. Он нокаутировал бы Усика. Что касается моего поединка против Александра, то я размажу его. Прости, мужик», – приводит слова Хрговича портал Трибуна.

Напомним, Усик перед боем с Чисорой освоил новый вид спорта, видео.

Как сообщала Politeka, Усик показал, как будет "уничтожать" Чисору: видео сокрушительных ударов

Также Politeka писала, что промоутер назвал соперников Джошуа на следующие три боя: Усик лишний.