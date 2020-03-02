Український боксер Олександр Усик своєю порадою викликав хвилю насмішок з боку шанувальників

Про це повідомляє Обозреватель.

"Слухайте класичну музику, тільки тоді ви стаєте класиками", - заявив Усик, включивши в себе в машині уривок з концерту Бетховена.

Таке побажання в сторіз боксера викликало хвилю насмішок в інтернеті.

"Камеру вимкнеш і MiyaGi [російський хіп-хоп дует з Владикавказа - прим. ред.] включиш по-любому або Полякову", "Понти дорожче грошей", "Він під наркотиками?", "А сам любить російський блатняк", "По ходу випендрьож" - пишуть фолловери боксера.

Раніше ми писали, що український боксер Олександр Усик розповів історію знайомства з чемпіоном WBC, WBO і WBA в легкій вазі Василем Ломаченком.

«У 2003 році в Краматорську був чемпіонат України по кадетам. Просто подивився, що там якийсь маленький чорний чувак. Він же з Білгород-Дністровського, біля моря, засмаглий. Я, правда, теж не зовсім білий був, сам з Криму.

Ось просто якось морські хлопці грали в настільний теніс. Ми там познайомилися, потім їздили разом у збірній.

Дуже близько ми почали спілкуватися перед Олімпійськими іграми-2008. Я тоді почав співпрацювати з його батьком. З того часу ми почали близько спілкуватися, а зараз ми куми», – розповів Усік.

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Також Politeka писала, що промоутер назвав суперників Джошуа на наступні три бою: Усик зайвий.