Украинский боксер Александр Усик своим советом вызвал волну насмешек со стороны поклонников

Об этом сообщает Обозреватель.

"Слушайте классическую музыку, только тогда вы становитесь классиками", - заявил Усик, включив у себя в машине отрывок из концерта Бетховена.

Такое пожелание в сториз боксера вызвало бурю насмешек в интернете.

"Камеру выключишь и MiyaGi [российский хип-хоп-дуэт из Владикавказа - прим. ред.] включишь по-любому или Полякову", "Понты дороже денег", "Он под наркотиками?", " А сам любит русский блатняк", "По ходу выпендреж" - пишут фолловеры боксера.

Ранее мы писали, что украинский боксер Александр Усик рассказал историю знакомства с чемпионом WBC, WBO и WBA в легком весе Василием Ломаченко.

«В 2003 году в Краматорске был чемпионат Украины по кадетам. Просто посмотрел, что там какой-то маленький черный чувак. Он же из Белгород-Днестровского, у моря, загорелый. Я, правда, тоже не совсем белый был, сам из Крыма.

Вот просто как-то морские ребята играли в настольный теннис. Мы там познакомились, потом ездили вместе в сборной.

Очень близко мы начали общаться перед Олимпийскими играми-2008. Я тогда начал сотрудничать с его отцом. С того времени мы начали близко общаться, а сейчас мы кумовья», – рассказал Усик.

Напомним, Усик перед боем с Чисорой освоил новый вид спорта, видео.

Как сообщала Politeka, Усик показал, как будет "уничтожать" Чисору: видео сокрушительных ударов

Также Politeka писала, что промоутер назвал соперников Джошуа на следующие три боя: Усик лишний.