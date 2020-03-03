Це сталося прямо на рингу

У США на одному з вечорів боксу стався кумедний випадок

Під час бою Марвіна Джонса проти Луїса Ніколаса, у нього з шорт випав телефон.

Пізніше Джонс пояснив, він налаштовувався на бій, слухаючи музику, але перед виходом у ринг забув його викласти

Марвін Джонс програв бій технічним нокаутом.

Раніше ми писали, що російський боксер першої середньої ваги Хусейн Байсангуров переміг технічним нокаутом вірменського німця Армана Торосяна.

У головному бою на вечорі боксу в Санкт-Петербурзі 34-річний Байсангуров вже на старті побував у нокдауні, пропустивши несподіваний лівий аперкот.

В подальшому перевага росіянина було переважною, і після одного з удару по селезінці, Торосяну довелося здатися.

Як повідомляла Politeka, український чемпіон декласував росіянина: гімн України у серці РФ.

Також ми писали, що російського боксера ганебно нокаутували, відео: ледве протримався до другого раунду.

Раніше Politeka писала про десять раундів з переламаною рукою: український чемпіон феєрично розніс суперника, відео.