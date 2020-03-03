Это произошло прямо на ринге

В США на одном из вечеров бокса произошел забавный случай

Во время боя Марвина Джонса против Луиса Николаса, у него из шорт выпал телефон.

Позже Джонс объяснил, он настраивался на бой, слушая музыку, но перед выходом в ринг забыл его выложить

Марвин Джонс проиграл бой техническим нокаутом.

Ранее мы писали, что российский боксер первого среднего веса Хусейн Байсангуров победил техническим нокаутом армянского немца Армана Торосяна.

В главном бою на вечере бокса в Санкт-Петербурге 34-летний Байсангуров уже на старте побывал в нокдауне, пропустив неожиданный левый апперкот.

В дальнейшем преимущество россиянина было подавляющим, и после одного из удара по селезенке, Торосяну пришлось сдаться.

Как сообщала Politeka, украинский чемпион деклассировал россиянина: гимн Украины в сердце РФ.

Также мы писали, что российского боксера позорно нокаутировали, видео: еле продержался до второго раунда.

Ранее Politeka писала о десяти раундах с переломанной рукой: украинский чемпион феерично разнес соперника, видео.