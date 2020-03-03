Український боксер Олександр Усик у прямому ефірі в Instagram звернувся до фанатів

Боксер висловився щодо історії з Новими Санжарами, жителі яких відмовилися приймати українців, які повернулися з Китаю.

«Щодо коронавіруса, хотілося б попросити кожного ставитися поблажливо до людей. В першу чергу це наше завдання ставитися до свого ближнього з любов'ю, а потім вже держави. Сила в тому, коли ми один одному допомагаємо, а не коли відштовхуємо, а ще більше коли ми хочемо нанести каліцтво. Давайте будемо добрішими один до одного і всередині своєї країни почнемо любити, поважати і допомагати своїм співвітчизникам. Якщо не хочете допомагати – просто не заважайте», - резюмував Усик.

Раніше ми писали, що український боксер Олександр Усик не застосовує свої боксерські навички в повсякденному житті.

Але боксер на зустрічі зі студентами КНУ ім. Т. Шевченко розповів про одну з конфліктних ситуацій, в якій йому довелося взяти участь.

"Для мене неприйнятно, коли хлопець йде з дівчиною, а інші два хлопця до нього чіпляються. Це за межею моїх розумінь. Хлопець іде з дівчиною – все у нього імунітет. А вони почали до неї чіплятися. Я взяв палицю, вийшов з машини і розігнав цих хуліганів. Чому я взяв палицю? Тому що у мене є біта. Я не знаю, може у них був ніж або щось ще. Вони хотіли поговорити: "Братан, давай поговоримо". Відповідаю: "Ні, твій братан в кінці яру кінь доїдає", – розповів Усик.

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Також Politeka писала, що промоутер назвав суперників Джошуа на наступні три бою: Усик зайвий.