Украинский боксер Александр Усик в прямом эфире в Instagram обратился к фанатам

Боксер высказался относительно истории с Новыми Санжарами, жители которых отказались принимать вернувшихся из Китая украинцев, которых поместили на карантин в местную больницу.

«Относительно коронавируса, хотелось бы попросить каждого относиться снисходительно к людям. В первую очередь это наша задача относиться к своему ближнему с любовью, а затем уже государства. Сила в том, когда мы друг другу помогаем, а не когда отталкиваем, а еще больше когда мы хотим нанести увечья. Давайте будем добрее друг к другу и внутри своей страны начнем любить, уважать и помогать своим соотечественникам. Если не хотите помогать – просто не мешайте», - резюмировал Усик.

Ранее мы писали, что украинский боксер Александр Усик не применяет свои боксерские навыки в повседневной жизни.

Но боксер на встрече со студентами КНУ им. Т.Шевченко рассказал об одной из конфликтных ситуаций, в которой ему пришлось поучаствовать.

"Для меня неприемлемо, когда парень идет с девушкой, а другие два парня к нему пристают. Это за гранью моих пониманий. Парень идет с девушкой – все у него иммунитет. А они начали к нему цепляться. Я взял палку, вышел из машины и разогнал этих хулиганов. Почему я взял палку? Потому что у меня есть бита. Я не знаю, может у них был нож или что-то еще. Они хотели поговорить: "Братан, давай поговорим". Отвечаю: "Не, твой братан в конце оврага лошадь доедает", – рассказал Усик.

Напомним, Усик перед боем с Чисорой освоил новый вид спорта, видео.

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Также Politeka писала, что промоутер назвал соперников Джошуа на следующие три боя: Усик лишний.