Теофимо Лопес-старший поділився прогнозом на бій свого сина проти українського чемпіона Василя Ломаченка

Батько і тренер Теофимо Лопеса вважає, що у Василя просто немає шансів в бою з його сином.

«Є одна річ, про яку люди не знають. Мій син любить лівшів. Ломаченко не зможе вдарити його навіть раз. Я бачу, що цей бій не триватиме п'ять раундів. Може, він навіть не пройде перший раунд, тому що Ломаченко ніколи не зустрічався з таким бійцем, як мій син.

Є ще одна річ. Ломаченко відчуває великий тиск, тому що він говорить багато нісенітниці: «Хто такий Теофимо? Хто такий Теофимо?». Я ще два роки тому говорив, що ми виграємо титул чемпіона за 15 боїв і відірвемо Василю голову за 16 поєдинків", - заявив тренер Лопеса.

До речі, аамериканський тренер і наставник Олександра Гвоздика Тедді Атлас висловився з приводу бою Теофимо Лопеса і українського чемпіона Василя Ломаченка.

Тренер вважає, що американець не готовий битися з одним з найкращих боксерів світу.

«У Лопеса є реальна сила в руках і швидкість. Він скорочує дистанцію і може вдарити тебе раптовим видовищним ударом. Для нього працюють ці речі. Може Ломаченко знешкодити його? Я не думаю, що Лопес впорається, йому 22 роки. Давайте подивимося правді в очі. Якщо б ви були його батьком, поставили б ви свого сина на такий бій?", - розмірковує Атлас.

Крім того, наставник Гвоздика зазначив, що Ломаченко найкращий боєць в світі по частині техніки.

"Мабуть, Ломаченко – найкращий боєць в світі зараз. Не думаю, що ви будете сперечатися з цим по частині техніки. Кроуфорд теж там, не зрозумійте мене неправильно. Але Василь, мабуть, кращий боксер pound-for-pound. Хлопець виграв дві Олімпіади, провів 400 поєдинків в любителях і програв один. Один! Ви поставили б свого хлопця, якому 22 роки? Хлопця з неймовірним ударом, в якого ще все попереду. Ви думаєте, що він вже готовий?", - зазначає Тедді Атлас.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко обрав суперника для бою, готується помста за приниження.

Також Politeka писала, що балакучий американець накинувся на Ломаченка, вимагаючи бою.

Нагадаємо, раніше скандальний Теофимо Лопес накинувся на Ломаченка, закликавши відповісти за слова.