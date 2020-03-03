Теофимо Лопес-старший поделился прогнозом на бой своего сына против украинского чемпиона Василия Ломаченко

Отец и тренер Теофимо Лопеса считает, что у Василия просто нет шансов в бою с его сыном.

«Есть одна вещь, о которой люди не знают. Мой сын любит левшей. Ломаченко не сможет ударить его даже раз. Я вижу, что этот бой не продлится пять раундов. Может, он даже не пройдет первый раунд, потому что Ломаченко никогда не встречался с таким бойцом, как мой сын.

Есть еще одна вещь. Ломаченко испытывает большое давление, потому что он говорит много ерунды: «Кто такой Теофимо? Кто такой Теофимо?». Я еще два года назад говорил, что мы выиграем титул чемпиона за 15 боев и оторвем Василию голову за 16 поединков", - заявил тренер Лопеса.

К слову, американский тренер и наставник Александра Гвоздика Тедди Атлас высказался по поводу боя Теофимо Лопеса и украинского чемпиона Василия Ломаченко.

Тренер считает, что американец не готов драться с одним из лучших боксеров мира.

«У Лопеса есть реальная сила в руках и скорость. Он сокращает дистанцию и может ударить тебя внезапным зрелищным ударом. Для него работают эти вещи. Может ли Ломаченко обезвредить его? Я не думаю, что Лопес справится, ему 22 года. Давайте посмотрим правде в глаза. Если бы вы были его отцом, поставили бы вы своего сына на такой бой?", - размышляет Атлас.

Кроме того, наставник Гвоздика отметил, что Ломаченко лучший боец в мире по части техники.

"Вероятно, Ломаченко – лучший боец в мире сейчас. Не думаю, что вы будете спорить с этим по части техники. Кроуфорд тоже там, не поймите меня неправильно. Но Василий, пожалуй, лучший боксер pound-for-pound. Парень выиграл две Олимпиады, провел 400 поединков в любителях и проиграл один. Один! Вы поставили бы своего парня, которому 22 года? Парня с невероятным ударом, у которого еще все впереди. Вы думаете, что он уже готов?", - отмечает Тедди Атлас.

Как сообщала Politeka, Ломаченко выбрал соперника для боя, готовится месть за унижения.

Также Politeka писала, что болтливый американец набросился на Ломаченко, требуя боя.

Напомним, ранее скандальный Теофимо Лопес набросился на Ломаченко, призвав ответить за слова.