Півзахисник Динамо Беньямін Вербич висловив свою думку про захисника Віталія Миколенко

Вербич назвав його "другим Андрієм Шевченком".

"Він постійно забігає мені за спину, а я йому не віддаю передачі. Що він може про мене думати? Миколенко – топ. Це новий Шевченко, він коштує мінімум 40 мільйонів євро", – заявив Вербич на Youtube.

Фото: Dynamo.kiev.ua

Раніше ми писали, що прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що легендарний воротар київського "Динамо" Олександр Шовковський може стати міністром спорту.

Також він розповів, кому належить така ідея.

"Взагалі дуже цікаво, як поширюються чутки. Ідея подумати про Олександра, як про члена уряду, виникла у мене. Але серйозно і відверто ми її не обговорювали. Теоретично спорт може бути виведено в окреме відомство. Але треба розуміти, що створення міністерства – це купа бюрократичних формальностей, тому що у нас на фінішній прямій знаходиться підготовка до Олімпіади. І ми дивимося на те, щоб жодне рішення не завадило цій підготовці", – сказав прем'єр.