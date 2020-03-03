Полузащитник Динамо Беньямин Вербич высказал свое мнение о защитнике Виталии Миколенко

Вербич назвал его "вторым Андреем Шевченко".

"Он постоянно забегает мне за спину, а я ему не отдаю передачи. Что он может обо мне думать? Миколенко – топ. Это новый Шевченко, он стоит минимум 40 миллионов евро", – заявил Вербич на Youtube.

Фото: Dynamo.kiev.ua

Ранее мы писали, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что легендарный вратарь киевского "Динамо" Александр Шовковский может стать министром спорта.

Также он рассказал, кому принадлежит такая идея.

"Вообще очень интересно, как распространяются слухи. Идея подумать об Александре, как о члене правительства, возникла у меня. Но серьезно и откровенно мы ее не обсуждали. Теоретически спорт может быть выведен в отдельное ведомство. Но надо понимать, что создание министерства – это куча бюрократических формальностей, потому что у нас на финишной прямой находится подготовка к Олимпиаде. И мы смотрим на то, чтобы никакое решение не помешало этой подготовке", – сказал премьер.