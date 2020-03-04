Український боксер Олександр Усик розповів, у чому полягає тренерський феномен Анатолія Ломаченка

Випадок перед фіналом Ігор у Лондоні, на думку Усика, відповідає на це питання.

Усик зазначив, що тренер Ломаченко своєрідно мотивував боксера на перемогу.

 

"Він каже: «Слухай, а от якщо ти не виграєш медаль, то що?» Я кажу: «Так ні, адже я йшов до цього, біг, плив, летів повз. Ви мені це спеціально говорите». Я хотів встати і піти.

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А він посадив мене і каже: «А якщо так станеться?». Я кажу: «Та ні, я до кінця, кістьми ляжу, зубами, всім, чим завгодно».

Він запитує, а що, якщо судді. Я не хотів цього чути, закрив вуха. Він каже, що по-іншому будемо спілкуватися: «Без чого ти не бачиш сенсу свого життя? Без сім'ї або без золотої медалі?»

Я відповів, що сім'я – це те, заради чого я все це роблю. Він каже: «Ось. І твоїй родині потрібна золота медаль», - розповів Усик. 

Крім того, ми писали, що букмекери після анонсу бою Усик - Чісора оновили ставки на переможця поєдинку.

усик, чісора

Промоутер Едді Хирн заявив, що боксери зустрінуться навесні, швидше за все, на лондонській О2 Arena. Ця новина змусила букмекерів подивитися котирування на бій і знизити шанси Чісори на успіх.

Так, ставки на перемогу 36-річного Дерека приймаються з коефіцієнтом 5,50, тоді як ще тиждень тому цей показник був дорівнює 4,33. У свою чергу тріумф Усика оцінюється котируванням 1,12 (було – 1,20). А на нічию тепер можна поставити з коефіцієнтом 34,00 (було – 21,00).

Нагадаємо, Усик перед боєм з Чісорою освоїв новий вид спорту, відео.

Як повідомляла Politeka, Усик показав, як буде "знищувати" Чісору: відео нищівних ударів

Також Politeka писала, що промоутер назвав суперників Джошуа на наступні три бої: Усик зайвий.