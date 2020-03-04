Український боксер Олександр Усик розповів, у чому полягає тренерський феномен Анатолія Ломаченка

Випадок перед фіналом Ігор у Лондоні, на думку Усика, відповідає на це питання.

Усик зазначив, що тренер Ломаченко своєрідно мотивував боксера на перемогу.

"Він каже: «Слухай, а от якщо ти не виграєш медаль, то що?» Я кажу: «Так ні, адже я йшов до цього, біг, плив, летів повз. Ви мені це спеціально говорите». Я хотів встати і піти.

А він посадив мене і каже: «А якщо так станеться?». Я кажу: «Та ні, я до кінця, кістьми ляжу, зубами, всім, чим завгодно».

Він запитує, а що, якщо судді. Я не хотів цього чути, закрив вуха. Він каже, що по-іншому будемо спілкуватися: «Без чого ти не бачиш сенсу свого життя? Без сім'ї або без золотої медалі?»

Я відповів, що сім'я – це те, заради чого я все це роблю. Він каже: «Ось. І твоїй родині потрібна золота медаль», - розповів Усик.

Крім того, ми писали, що букмекери після анонсу бою Усик - Чісора оновили ставки на переможця поєдинку.

Промоутер Едді Хирн заявив, що боксери зустрінуться навесні, швидше за все, на лондонській О2 Arena. Ця новина змусила букмекерів подивитися котирування на бій і знизити шанси Чісори на успіх.

Так, ставки на перемогу 36-річного Дерека приймаються з коефіцієнтом 5,50, тоді як ще тиждень тому цей показник був дорівнює 4,33. У свою чергу тріумф Усика оцінюється котируванням 1,12 (було – 1,20). А на нічию тепер можна поставити з коефіцієнтом 34,00 (було – 21,00).

Нагадаємо, Усик перед боєм з Чісорою освоїв новий вид спорту, відео.

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