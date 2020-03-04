Украинский боксер Александр Усик рассказал, в чем состоит тренерский феномен Анатолия Ломаченко

Случай перед финалом Игр в Лондоне, по мнению Усика, отвечает на этот вопрос.

Усик отметил, что тренер Ломаченко своеобразно мотивировал боксера на победу.

"Он говорит: «Слушай, а вот если ты не выиграешь медаль, то что?» Я говорю: «Да нет, я ведь шел к этому, бежал, плыл, летел, полз. Вы мне это специально говорите». Я хотел встать и уйти.

А он усадил меня и говорит: «А если так случится?». Я говорю: «Да нет, я до конца, костями лягу, зубами, всем, чем угодно».

Он спрашивает, а что, если судьи. Я не хотел даже этого слышать, закрыл уши. Он говорит, что по-другому будем общаться: «Без чего ты не видишь смысла своей жизни? Без семьи или без золотой медали?»

Я ответил, что семья – это то, ради чего я все это делаю. Он говорит: «Вот именно. И твоей семье нужна золотая медаль», - рассказал Усик.

Кроме того, мы писали, что букмекеры после анонса боя Усик - Чисора обновили ставки на победителя поединка.

Промоутер Эдди Хирн заявил, что боксеры встретятся весной, скорее всего, на лондонской О2 Arena. Эта новость заставила букмекеров посмотреть котировки на бой и снизить шансы Чисоры на успех.

Так, ставки на победу 36-летнего Дерека принимаются с коэффициентом 5,50, тогда как еще неделю назад этот показатель был равен 4,33. В свою очередь триумф Усика оценивается котировкой 1,12 (было – 1,20). А на ничью теперь можно поставить с коэффициентом 34,00 (было – 21,00).

Напомним, Усик перед боем с Чисорой освоил новый вид спорта, видео.

Как сообщала Politeka, Усик показал, как будет "уничтожать" Чисору: видео сокрушительных ударов

Также Politeka писала, что промоутер назвал соперников Джошуа на следующие три боя: Усик лишний.