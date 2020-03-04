Тренер і батько Теофимо Лопеса заявив, що українець Василь Ломаченко зобов'язаний провести бій з його сином

Про це Лопес-старший сказав на Youtube-каналі vRINGe VISION.

"Бій з Ломаченко вже зроблений. Ми тільки працюємо над грошима і місцем проведення. Але бій уже готовий. Ломаченко не може не дотримуватися своїх слів. Він повинен побитися з нами, тому що інакше Василя сильно поб'ють його люди з України. Скажуть: "Що за хрень?". Ми здобули пояс, він повинен битися з нами. У Ломаченко немає іншого виходу. Я зробив Ломаченку шах. Прямо зараз у нього шах і мат", – заявив Лопес-старший.

Раніше ми писали, що майбутній суперник Василя Ломаченка Теофимо Лопес зізнався, що зробив велику грошову ставку на бій Уайлдер - Ф'юрі.

Про це він повідомив у себе на сторінці в Instagram.

«Хлопці, привіт! Ви знаєте, хто це. Я - Теофимо Лопес, чемпіон світу за версією IBF у легкій вазі. Я просто хотів всім сказати, що мій прогноз на бій це перемога Тайсона Ф'юрі технічним нокаутом. І так, я буду ставити на цей результат. Я вірю в те, що це відбудеться в пізніх раундах.

Вони говорили, що я божевільний, вони говорили, що я ідіот. Ну що ж, цей ідіот правильно передбачив результат бою і заробив пару тисяч доларів. Це ви ні хріна не розумієте в боксі», - заявив Лопес.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко обрав суперника для бою, готується помста за приниження.

Також Politeka писала, що балакучий американець накинувся на Ломаченка, вимагаючи бою.

Нагадаємо, раніше скандальний Теофимо Лопес накинувся на Ломаченка, закликавши відповісти за слова.