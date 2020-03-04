Чемпіон світу в чотирьох вагових категоріях Майки Гарсія заявив, що не проти побитися з Василем Ломаченком

"Може, колись ми все ж зійдемося в рингу з Ломаченком. Але я тут не для того, щоб змагатися за місце в рейтингу. Я хочу битися з кращими. Я боксую в п'ятій ваговій категорії", - заявив Гарсія.

Крім того, Гарсія зазначив, що зараз сконцентрований на напівсередньому дивізіоні, але готовий спуститися на категорію нижче.

Також раніше ми писали, що колишній чемпіон світу в чотирьох вагових категоріях Майкі Гарсія назвав Василя Ломаченка фаворитом бою проти Теофимо Лопеса.

"Ломаченко не кращий в своїй нинішній вазі. Він набагато краще, коли б'ється нижче. Але з його навичками навіть у легкому дивізіоні у нього виходить домінувати. Він перемагає хлопців, які більше, фізично сильніше. Це багато про що говорить", - заявив Гарсія.

Також екс-чемпіон зазначив, що Теофимо складний суперник, і є велика ймовірність того, що він зможе потрясти Ломаченко.

"Я думаю, що у них вийде дуже непростий бій. Теофимо – складний суперник. Але Ломаченко – фаворит. Його боксерські навички ставлять його вище будь-якого іншого. Але він поступається Лопесу в розмірах і це буде перевага Теофимо. Лопес може потрясти Ломаченко, він дуже сильний", - резюмував колишній чемпіон світу Майки Гарсія.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко обрав суперника для бою, готується помста за приниження.

Також Politeka писала, що балакучий американець накинувся на Ломаченка, вимагаючи бою.

Нагадаємо, раніше скандальний Теофимо Лопес накинувся на Ломаченка, закликавши відповісти за слова.