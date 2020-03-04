Чемпион мира в четырех весовых категориях Майки Гарсия заявил, что не против подраться с Василием Ломаченко

"Может, когда-то мы все же сойдемся в ринге с Ломаченко. Но я здесь не для того, чтобы соревноваться за место в рейтинге. Я хочу драться с лучшими. Я боксирую в пятой весовой категории", - заявил Гарсия.

Кроме того, Гарсия отметил, что сейчас сконцентрирован на полусреднем дивизионе, но готов опуститься на категорию ниже.

Также ранее мы писали, что бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Майки Гарсия назвал Василия Ломаченко фаворитом боя против Теофимо Лопеса.

"Ломаченко не лучший в своем нынешнем весе. Он намного лучше, когда дерется ниже. Но с его навыками даже в легком дивизионе у него получается доминировать. Он побеждает парней, которые больше, физически сильнее. Это много о чем говорит", - заявил Гарсия.

Также экс-чемпион отметил, что Теофимо сложный соперник, и есть большая вероятность того, что он сможет потрясти Ломаченко.

"Я думаю, что у них получится очень непростой бой. Теофимо – сложный соперник. Но Ломаченко – фаворит. Его боксерские навыки ставят его выше любого другого. Но он уступает Лопесу в размерах и это будет преимущество Теофимо. Лопес может потрясти Ломаченко, он очень силен", - резюмировал бывший чемпион мира Майки Гарсия.

Как сообщала Politeka, Ломаченко выбрал соперника для боя, готовится месть за унижения.

Также Politeka писала, что болтливый американец набросился на Ломаченко, требуя боя.

Напомним, ранее скандальный Теофимо Лопес набросился на Ломаченко, призвав ответить за слова.