Австралійський проспект Джордж Камбосос незабаром зустрінеться з Селбі за звання обов'язкового претендента на пояс IBF у легкій вазі

Камбосос налаштований виграти свій бій і ставить на Василя Ломаченка в бою з Тефоимо Лопесом, щоб потім і самому зустрітися з українцем.

«Це хороший бій. Моє серце каже мені, що переможе Ломаченка. Але Теофимо – відмінний хлопець. Ну і для мене було б краще, щоб переміг Ломаченко. Адже велике ім'я, а я хочу тестувати себе в бою з кращими. Так що я скажу, що переможе Ломаченко, а потім з ним подерусь я. Після того, як розберуся з Селбі», - передає слова Камбососа xsport.ua.

Раніше ми писали, що Теофимо Лопес-старший поділився прогнозом на бій свого сина проти українського чемпіона Василя Ломаченка.

Батько і тренер Теофимо Лопеса вважає, що у Василя просто немає шансів в бою з його сином.

«Є одна річ, про яку люди не знають. Мій син любить лівшів. Ломаченко не зможе вдарити його навіть раз. Я бачу, що цей бій не триватиме п'ять раундів. Може, він навіть не пройде перший раунд, тому що Ломаченко ніколи не зустрічався з таким бійцем, як мій син.

Є ще одна річ. Ломаченко відчуває великий тиск, тому що він говорить багато нісенітниці: «Хто такий Теофимо? Хто такий Теофимо?». Я ще два роки тому говорив, що ми виграємо титул чемпіона за 15 боїв і відірвемо Василю голову за 16 поєдинків", - заявив тренер Лопеса.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко обрав суперника для бою, готується помста за приниження.

Також Politeka писала, що балакучий американець накинувся на Ломаченка, вимагаючи бою.

Нагадаємо, раніше скандальний Теофимо Лопес накинувся на Ломаченка, закликавши відповісти за слова.