Австралийский проспект Джордж Камбосос вскоре встретится с Ли Селби за звание обязательного претендента на пояс IBF в легком весе

Камбосос настроен выиграть свой бой и ставит на Василия Ломаченко в бою с Тефоимо Лопесом, чтобы затем и самому встретиться с украинцем.

«Это хороший бой. Мое сердце говорит мне, что победит Ломаченко. Но Теофимо – отличный парень. Ну и для меня было бы лучше, чтобы победил Ломаченко. Он ведь большое имя, а я хочу тестировать себя в бою с лучшими. Так что я скажу, что победит Ломаченко, а затем с ним подерусь я. После того, как разберусь с Селби», - передает слова Камбососа xsport.ua.

Ранее мы писали, что Теофимо Лопес-старший поделился прогнозом на бой своего сына против украинского чемпиона Василия Ломаченко.

Отец и тренер Теофимо Лопеса считает, что у Василия просто нет шансов в бою с его сыном.

«Есть одна вещь, о которой люди не знают. Мой сын любит левшей. Ломаченко не сможет ударить его даже раз. Я вижу, что этот бой не продлится пять раундов. Может, он даже не пройдет первый раунд, потому что Ломаченко никогда не встречался с таким бойцом, как мой сын.

Есть еще одна вещь. Ломаченко испытывает большое давление, потому что он говорит много ерунды: «Кто такой Теофимо? Кто такой Теофимо?». Я еще два года назад говорил, что мы выиграем титул чемпиона за 15 боев и оторвем Василию голову за 16 поединков", - заявил тренер Лопеса.

Как сообщала Politeka, Ломаченко выбрал соперника для боя, готовится месть за унижения.

Также Politeka писала, что болтливый американец набросился на Ломаченко, требуя боя.

Напомним, ранее скандальный Теофимо Лопес набросился на Ломаченко, призвав ответить за слова.