Боксерський зал Evolution Fitness & Leisure готується до відкриття в цьому році

Щоб підігріти інтерес своїх майбутніх відвідувачів, було вирішено зробити великий арт на стіні.

«Boxing Legends Wall», - так підписано фото, на якому зображені легенди боксу: Тайсон Ф'юрі, Мохаммед Алі, Кеті Тейлор і Флойд Мейвезер і наш співвітчизник Василь Ломаченко.

До якості роботи можуть бути претензії. Деякі вважають, що намалювати, можна було б і краще.

Раніше ми писали, що тренер і батько Теофимо Лопеса заявив, що українець Василь Ломаченко зобов'язаний провести бій з його сином.

Про це Лопес-старший сказав на Youtube-каналі vRINGe VISION.

"Бій з Ломаченком вже зроблений. Ми тільки працюємо над грошима і місцем проведення. Але бій уже готовий. Ломаченко не може не дотримуватися своїх слів. Він повинен побитися з нами, тому що інакше Василя сильно поб'ють його люди з України. Скажуть: "Що за хрень?". Ми здобули пояс, він повинен битися з нами. У Ломаченка немає іншого виходу. Я зробив Ломаченку шах. Прямо зараз у нього шах і мат", – заявив Лопес-старший.

Як повідомляла Politeka, Ломаченко обрав суперника для бою, готується помста за приниження.

Також Politeka писала, що балакучий американець накинувся на Ломаченка, вимагаючи бою.

Нагадаємо, раніше скандальний Теофимо Лопес накинувся на Ломаченка, закликавши відповісти за слова.