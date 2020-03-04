Боксерский зал Evolution Fitness & Leisure готовится к открытию в этом году

Чтобы подогреть интерес своих будущих посетителей, было решено сделать большой арт на стене.

«Boxing Legends Wall», - так подписано фото, на котором изображены легенды бокса: Тайсон Фьюри, Мохаммед Али, Кети Тейлор и Флойд Мейвезер и наш соотечественник Василий Ломаченко.

К качеству работы могут быть претензии. Некоторые считают, что нарисовать, можно было бы и лучше.

Ранее мы писали, что тренер и отец Теофимо Лопеса заявил, что украинец Василий Ломаченко обязан провести бой с его сыном.

Об этом Лопес-старший сказал на Youtube-каналe vRINGe VISION.

"Бой с Ломаченко уже сделан. Мы только работаем над деньгами и местом проведения. Но бой уже готов. Ломаченко не может не придерживаться своих слов. Он должен подраться с нами, потому что иначе Василия сильно побьют его люди из Украины. Скажут: "Что за хрень?". Мы добыли пояс, он должен драться с нами. У Ломаченко нет другого выхода. Я сделал Ломаченко шах. Прямо сейчас у него шах и мат", – заявил Лопес-старший.

Как сообщала Politeka, Ломаченко выбрал соперника для боя, готовится месть за унижения.

Также Politeka писала, что болтливый американец набросился на Ломаченко, требуя боя.

Напомним, ранее скандальный Теофимо Лопес набросился на Ломаченко, призвав ответить за слова.