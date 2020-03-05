Чемпіонка світу Кларесса Шилдс під час спілкування з Теофимо Лопесом прокоментувала бій американця з українцем Василем Ломаченком

«Ви про що взагалі? Адже ми з Теофимо друзі. Ломаченко – відмінний боксер, але Лопес сильніше, ніж люди думають.

Він був одним в любителях, а в професіоналах у нього зовсім інший стиль. Раніше він більше рухався корпусом, уникав ударів, а зараз йде вперед, б'є суперників. Але Лопес також вміє рухатися, як Ломаченко. Люди цього не знають.

Так що мені цікаво, як Василь впорається з цією комбінацією сили і руху. Ну і Лопес молодий», - заявила Шилдс YouTube-каналу FightHype.com

Раніше ми писали, що австралійський проспект Джордж Камбосос незабаром зустрінеться з Селбі за звання обов'язкового претендента на пояс IBF у легкій вазі.

Камбосос налаштований виграти свій бій і ставить на Василя Ломаченка в бою з Теофимо Лопесом, щоб потім і самому зустрітися з українцем.

«Це хороший бій. Моє серце каже мені, що переможе Ломаченка. Але Теофимо – відмінний хлопець. Ну і для мене було б краще, щоб переміг Ломаченка. Адже велике ім'я, а я хочу тестувати себе в бою з кращими. Так що я скажу, що переможе Ломаченко, а потім з ним буду битись я. Після того, як розберуся з Селбі», - передає слова Камбососа xsport.ua.

Як повідомляла Politeka, Мейвезер, Ломаченко та Ф'юрі зібралися в одному залі, фото: "легенди боксу".

Також Politeka писала, що Камбосос назвав фаворита поєдинку Ломаченко-Лопес: "Я з ним подерусь після бою".

Нагадаємо, раніше тренер Лопеса висловився про бій з Ломаченком: "Ми відірвемо Василю голову".