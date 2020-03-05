Чемпионка мира Кларесса Шилдс во время общения с Теофимо Лопесом прокомментировала бой американца с украинцем Василием Ломаченко

«Вы о чем вообще? Мы ведь с Теофимо друзья. Ломаченко – отличный боксер, но Лопес сильнее, чем люди думают.

Он был одним в любителях, а в профессионалах у него совершенно другой стиль. Раньше он больше двигался корпусом, избегал ударов, а сейчас идет вперед, бьет соперников. Но Лопес также умеет двигаться, как Ломаченко. Люди этого не знают.

Так что мне интересно, как Василий справится с этой комбинацией силы и движения. Ну и Лопес молод», - заявила Шилдс YouTube-каналу FightHype.com

Ранее мы писали, что австралийский проспект Джордж Камбосос вскоре встретится с Ли Селби за звание обязательного претендента на пояс IBF в легком весе.

Камбосос настроен выиграть свой бой и ставит на Василия Ломаченко в бою с Теофимо Лопесом, чтобы затем и самому встретиться с украинцем.

«Это хороший бой. Мое сердце говорит мне, что победит Ломаченко. Но Теофимо – отличный парень. Ну и для меня было бы лучше, чтобы победил Ломаченко. Он ведь большое имя, а я хочу тестировать себя в бою с лучшими. Так что я скажу, что победит Ломаченко, а затем с ним подерусь я. После того, как разберусь с Селби», - передает слова Камбососа xsport.ua.

Как сообщала Politeka, Мейвезер, Ломаченко и Фьюри собрались в одном зале, фото: "легенды бокса".

Также Politeka писала, что Камбосос назвал фаворита схватки Ломаченко-Лопес: "Я с ним подерусь после боя".

Напомним, ранее тренер Лопеса высказался о бое с Ломаченко: "Мы оторвем Василию голову".