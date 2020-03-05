Росіянин Олександр Повєткін і британець Ділліан Уайт провели традиційну дуель поглядів

2 травня на Manchester Arena пройде бій між володарем титулу тимчасового чемпіона WBC Ділліаном Уайтом і російським боксером Олександром Повєткіним.

Під час дуелі поглядів у присутності промоутера Едді Хірна Уайт не зміг стримати сміх, на що росіянин відповів стриманою усмішкою.

Раніше ми писали, що британський супертяж Ділліан Вайт хоче побитися з росіянином Олександром Повєткіним навесні цього року.

Відомий боксер, який несхвально відгукувався про Усика, вважає, що поєдинок проти Повєткіна вийде дуже яскравим.

"Якщо Повєткін хоче бою, він його отримає. Ми обидва не дуже рухливі боксери, тому просто премо вперед. Це буде рубка. Повєткін виходить в ринг битися. Давайте з'ясуємо, чий лівий хук краще", – сказав Уайт.

Нагадаємо, що кривдник Усика кинув виклик Повєткіну: "Це буде рубка".

Як повідомляла Politeka, Ділліан Вайт "розніс" Усика.

Також Politeka писала, про те, що Ділліана Уайта вигнали з бази Кличко: "ти мене не нокаутуєш".