Бывший спарринг-партнер Владимира Кличко, известный супертяж Диллиан Уайт, высказался о возможных поединках Александра Усика против Чисоры и Джошуа

В интервью порталу IFL TV Уайт заявил, что Усик недооценивает Чисору. «Если Дерек будет в форме, то он побьет Усика. Для Александра это будет адский бой. Он думает, что сможет легко победить Чисору, перебоксировать его, но он ошибается. Если Дерек будет в форме, то он победит Усика. Я уверен в этом на 100%.

Джошуа свой следующий бой проведет против Пулева и победит его нокаутом. С Усиком ему будет сложнее, так как украинец хитрее, но Джошуа победит и его», - сказал Уайт.

Напомним, что промоутер известного украинского супертяжа Эдди Хирн определился со следующим боем Усика. Как сообщил Хирн, Усик не будет ждать Джошуа и проведет свой следующий поединок весной этого года. «Прямо сейчас у нас уже есть бой Усик – Чисора. Мы надеемся его провести в Лондоне на О2 Арене. Этот большой бой должен состоятся 28 марта. В случае победы следующий поединок Александр проведет против Джошуа. Энтони подерется, в период с мая по июнь, против Кубрата Пулева. Таким раскладом доволен и Джошуа, и Усик. Это оптимальный вариант», - передает слова Хирна boxingnews24.

Кроме этого, мы писали, что чемпион мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа поделился с кем бы хотел провести поединки в этом году. Свой следующий бой чемпион, скорее всего, проведет против обязательного претендента по версии IBF болгарина Кубрата Пулева, но Джошуа нацелен на более серьезных соперников.

«У меня есть мечта провести бой на Уэмбли. Я там уже боксировал с Кличко и это незабываемые ощущения. Если бы я мог сам выбирать соперников, то следующий свой бой я бы провел против украинца Усика, а потом сразился бы с победителем пары Уайлдер-Фьюри. С ними я хочу подраться в ближайшем будущем, пока у них ещё нету поражений. Поражения оказывают странное влияние на боксеров, но затем раскрывают потенциал. Я могу точно сказать, что со временем, проведу бой против победителя пары Уайлдер-Фьюри», - заявил Джошуа порталу dailymail.co.

Также мы писали, что неугомонный Джошуа наметил себе третий бой после встречи с Усиком и Пулевым: "Сделаем это!".