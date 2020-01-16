Боксёр Диллиан Уайт вспомнил, как находился в лагере Владимира Кличко, когда украинец готовился к защите титула чемпиона мира

У британца случился конфликт с будущим чемпионом мира Энтони Джошуа, который также находился в лагере Кличко.

«Я хотел тогда ударить Джошуа, он говорил всякую ерунду, просто бесил меня. Али Башир и другие тренера не дали мне наброситься на него. Было горячо. Кличко по-дружески вел себя с личностями вроде Джошуа. Они очень похожи по своему мышлению и поведению», - сказал Диллиан Уайт.

Кроме этого, британец отметил свой спарринг с Владимиром Кличко.

«Я увидел, как Кличко отправляет людей в нокаут. Я подумал: «Нифига ты меня не нокаутируешь». Я вышел и стал прессинговать Владимира. Мы достойно сражались. Из-за этого меня отправили домой», – заявил Уайт.

Раннее мы писали, как Диллиан Уайт вспоминал совместные сессии чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC Деонтея Уайлдера и бывшего чемпиона мира Владимира Кличко.

«Я видел, как Уайлдера отправили в нокаут. Его нокаутировал Владимир Кличко. Кличко отступал, делал финты, бил по корпусу, бросал джеб, затем снова финт, джеб и левый хук. Уайлдер просто сходил с ума от такой работы Владимира. Это был не нокдаун, а нокаут. Это причина, по которой Уайлдер с командой отказались драться с Кличко», — озвучил слова Диллиана Уайта портал Sky Sports.

Британский боксер провел на профессиональном ринге 28 боев, одержав победы в 27 поединках. Единственное поражение Уайт потерпел в декабре 2015 года техническим нокаутом от Энтони Джошуа. В последнем своем поединке Уайт победил решением судей поляка Мариуша Ваха.

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